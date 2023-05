Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erik Durm ist in Rieschweiler aufgewachsen und als Profi in die große Fußballwelt ausgezogen: Saarbrücken, Mainz, Dortmund, dazwischen Weltmeister 2014, dann Huddersfield in der englischen Premier League. Inzwischen spielt er wieder im zweiten Jahr in der Bundesliga – für Eintracht Frankfurt. Ende des Jahres hatte der 28-Jährige eine prima Phase bei den Hessen.

In der 37. Minute des Bundesliga-Spiels von Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg am 19. Dezember wäre es fast so weit gewesen, und Erik Durm hätte sein erstes Tor für