Die protestantische Kindertagesstätte „Erdenkinder“ in Homburg-Schwarzenacker hat ihren Titel als „faire Kita“ verteidigt. Diese Auszeichnung besitzt sie seit 2014 – damals als eine der ersten fairen Kitas im Saarland. Wie alle zwei Jahre wurde sie jetzt neu überprüft und hat die Kriterien bestätigt. Beate Ruffing von der Fairtrade-Initiative übergab die Urkunde. 2014 hatte der Saarpfalz-Kreis die Kita „Erdenkinder“ ebenso wie die Tagesstätten St. Maria in Blieskastel-Alschbach und St. Franziskus in St. Ingbert erstmals ausgezeichnet. Hier kommen vorwiegend Bio-, Fairtrade- und regionale Produkte auf den Tisch. Im Einsatz ist Spielzeug, dessen Hersteller sich zu transparenten Produktionsbedingungen verpflichtet haben. Bei Elternabenden und Festen werden fair gehandelter Kaffee und Trinkwasser aus der Region gereicht.