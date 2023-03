Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sängerinnen des Ensemble Labyrinthus versanken in den Zeilen und öffneten den rund 80 Zuhörern im Fabianstift in Hornbach am Freitag eine völlig unbekannte Klangwelt. Die fremden Welten der zypriotischen mittelalterlichen Musik aus dem 12. bis 14. Jahrhundert erschließen sich einem aber schnell – vorausgesetzt, man öffnet sich den komplexen Klängen.

Das Fabianstift des Hornbacher Klosters ist an diesem Freitagabend Schau- oder besser Klangplatz ungewöhnlicher Melodien. Das fünfköpfige Ensemble aus Moskau bringt