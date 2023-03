Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Werfen, springen, laufen – die leichtathletischen Disziplinen sind auch Grundlagen eines guten Handballspielers. Mit Bestwerten kann hier Philipp Kockler, Neuzugang des Drittligisten SV 64 Zweibrücken, aufwarten. Und nicht nur sein Vereinswechsel ist zukunftsorientiert.

Was er kann, will der 20-Jährige am Samstag wieder im Ligapokal-Derby gegen die HG Saarlouis zeigen (Anwurf: 18 Uhr, live bei Sportdeutschland.TV im Internet). Welches Potenzial in ihm steckt, hat