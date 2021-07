Mit einer empfindlichen Geldstrafe muss eine 60-Jährige rechnen, die in der Nacht auf Sonntag betrunken durch Contwig fuhr.

Gegen Mitternacht bekam die Polizei den Hinweis, dass die Frau durch eine extrem unsichere Fahrweise auffalle. Die Beamten kontrollierten sie in der Mühlbachstraße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Danach stellte sich heraus, dass die Frau zuvor in der Hauptstraße gegen eine Steintreppe eines Hauses gefahren war. Die Treppe war offenbar unbeschädigt geblieben, am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher, entnahm eine Blutprobe und erstattete Strafanzeige. „Die Fahrerin erwartet der Entzug der Fahrerlaubnis und eine empfindliche Geldstrafe“, schreibt die Polizei. Sie sucht noch Zeugen, die sich über die Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Zweibrücken wenden können.