Ein 13-köpfiges Team der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken stand bei den Saarlandmeisterschaften auf der Langbahn allein schon in 29 Vorläufen am Start.

Anders als in den Vorjahren stiegen die Saarlandmeisterschaften diesmal am Landesstützpunkt auf dem Sport-Campus-Saar an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken. Für sechs Teilnehmer der Wassersportfreunde waren die Wettkämpfe in der Albert-Wagner-Schwimmhalle des kürzlich verstorbenen früheren Präsidenten des Landessportverbandes für das Saarland ein Debüt: Das haben Zoe Theimer, Magdalena Koch, Lena Hert, Julian Brill, Lenny und Finn Moser gut gemeistert.

Insgesamt konnte das Zweibrücker Team elf Saarlandmeister-Titel, sieben Silbermedaillen, sechs Bronzemedaillen gewinnen, dazu 16 persönliche Bestzeiten und neun Final-Qualifikationen sichern. Bei den restlichen Starts des WSF-Teams landeten alle Sportler in den Top Ten.

Vier Sekunden schneller

Lena Hert (Jahrgang 2013) verbesserte ihre Bestzeit beim ersten Start über 100 Meter Freistil gleich um fast vier Sekunden auf 1:17,43 Minuten und qualifizierte sich direkt fürs Jugendfinale. Da startete sie am Nachmittag aufgeregt, konnte aber die Zeit noch mal um fast eine Sekunde verbessern (jetzt 1:16,56) und wurde Siebte. Auch am Sonntag über 50 Meter Freistil schlug sie mit neuer Bestzeit (33,79 Sekunden) an . In der Jugend C erreichte sie hier Platz vier. Lenny Moser (2016) startete über 200 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 50 Meter Rücken. Seinen Rücken-Start veredelte er mit der Bestzeit von 45,67 Sekunden und der Bronzemedaille in der Jugend D. Julian Brill bejubelte den Saar-Titel bei der C-Jugend über 200 Meter Brust und wurde Fünfter über 50 Meter Brust.

Weitere Finals erreichten Michael Raje (50 m Rücken/1. Platz), Lina Estella Pfeifer (50 m Freistil/3.), Leonie Gieser (100 m Brust und 50 m Schmetterling/jeweils 2.), Nico Braun (100 m Brust und 50 m Schmetterling/1. und 4.) und Anja Braun (50 m und 100 m Rücken/2. und 3.). Die weiteren Saarlandmeistertitel gingen bei den Masters an Isabell Theisohn (100 m Freistil, 100 m Brust und 50 m Schmetterling), Amélie Gieser in der Jugend A (200 m Schmetterling, 50 m Rücken), Anja Braun in der Jugend B (50 m Rücken) und Nico Braun (100 m Brust, nur Vereine, die dem Saarländischen Schwimmbund angegliedert sind).

„Ich war zufrieden“, sagte Wsf-Trainer Thomas Schappe zum Abschneiden seines Teams. Es war ein guter Start in die letzten Wettkämpfe vor der Sommerpause. Mit den süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart und den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin stehen aber noch einige Höhepunkte an.