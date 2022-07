Die Stadt hat die Pläne fürs Baugebiet unterhalb des Rimschweilerer Sportplatzes leicht angepasst, nachdem Behörden und Verbände Anmerkungen und Vorschläge gemacht hatten.

Die Änderungen betreffen unter anderem die Größe des Wendehammers und die mögliche Lage der Garagen und Stellplätze. „Wir sind in dieser unendlichen Geschichte einen großen Schritt weiter“, fand Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Dienstag im Bauausschuss. In dem Gebiet entstehen elf Bauplätze an einer Stichstraße, die von der Ortsdurchfahrt abzweigt. Die Fläche gehört komplett der Stadt. Stadtplaner Harald Ehrmann sah das als Vorteil an: „So liegt die Steuerungsmöglichkeit beim Verkauf in Ihren Händen.“