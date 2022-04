Die Eishalle am Zweibrücker Flugplatz hat am Wochenende die Eislaufsaison sechs Tage früher beendet als zunächst geplant. Ihre Internetseite verweist auf einen technischen Defekt; ein Mitarbeiter sagte auf Anfrage, „viele verschiedene Faktoren“ hätten zum vorzeitigen Ende beigetragen. „Auch Zeitmanagement und Wetter spielen immer eine Rolle.“ Ursprünglich habe man bereits zum 1. April schließen wollen, dann jedoch bis Monatsende verlängert. Zur Abschlussveranstaltung des Eiskunstlaufvereins Skate’n’Fun Saar-Pfalz kam am Sonntag, 24. April, etwa 200 Besucher.