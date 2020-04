Nachdem drei Tage hintereinander kein weiterer Südwestpfälzer positiv auf das Coronavirus Sars-Cov2 getestet wurde, wurde am Mittwoch eine neue Infektion bestätigt, und zwar in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Stand Mittwochmittag wurden 166 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf das Coronavirus getestet. Davon sind 111 Personen genesen, 53 gelten noch als infiziert. Zwei Personen mit Corona-Infektion sind verstorben. Die 166 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) sowie die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7),Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (33), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (13). 405 Personen, die vorsichtshalber in Quarantäne waren, konnten daraus entlassen werden, ohne dass eine Infektion festgestellt wurde.