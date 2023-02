Unbekannte sind zwischen Dienstag, 21. Februar, und Donnerstag, 23. Februar, in die leerstehende Contwiger Grundschule eingebrochen. Zurückbleibt ein Trümmerfeld, so die Polizei. Ob etwas gestohlen worden ist, steht noch nicht fest.

Die Einbrecher haben mit einem Stein ein Kellerfenster eingeworfen und sind so in das leerstehende Schulgebäude eingestiegen. Im Gebäude richteten die Unbekannten ein Bild der Verwüstung an: Schulmaterial wurde wahllos umhergeworfen und mit Farbe aus vorgefundenen Eimern und Dosen wurden mehrere Wände und Böden sowie Gegenstände beschmiert - unter anderem ein Aufsitzmäher. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 5000 Euro. Ob etwas gestohlen worden ist, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06332 9760 oder Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.