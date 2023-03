Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drittligist SV 64 Zweibrücken hat in der Ligapokal-Runde am Donnerstag mit seinem nächsten Gegner, dem Spitzenreiter HSG Rodgau Nieder-Roden, nach Punkten gleichgezogen und steuert damit weiter in Richtung DHB-Pokal. Im Nachholspiel gegen Gelnhausen liefern die Zweibrücker Löwen wieder einen Beweis ihrer Spielstärke.

Es war angerichtet: Zwei junge Mannschaften, die stark auf ihre Jugendarbeit setzen und den Tempohandball lieben, trafen am Donnerstag im Ligapokal aufeinander. Das Spiel zwischen den Drittligisten