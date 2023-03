Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es war eine Woche vor Weihnachten, als das Spezialeinsatzkommando der Polizei zu einem Einsatz auf den Zweibrücker Flughafen beordert wurde. Dort machten sie sich auf die Suche nach einem Mann, der zwei Männer mit einer Machete bedroht haben soll. Mittlerweile ist der Fall bei der Stadt gelandet.

Was war damals passiert? Die Zweibrücker Polizei wurde am 16. Dezember gegen 21.30 Uhr alarmiert. Nach Zeugenaussagen sollte ein junger Mann in einer Wohnanlage in der Nähe des Wasserturms auf dem