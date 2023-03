Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Norddeutsche in den Zweibrücker Vereinen, da wurde in der Vergangenheit schon so manche Erfolgsgeschichte geschrieben. Seit Februar trägt ein Schleswig-Holsteiner das Trikot von Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz.

Moin Moin sagen Norddeutsche gerne, wenn sie hallo meinen. Moin Moin hat im Februar auch Lasse Finck gesagt, den es von Hamburg ins Saarland zog. Er war wohl eine der schnellsten Neuverpflichtungen, die