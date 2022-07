Man kann damit viel Spaß haben, aber eine Person ist es nicht. Man kann darauf sitzen, aber eine Couch ist es nicht. Manchmal wird’s einem schlecht darauf, aber eine Achterbahn ist es nicht. Und was ist es dann?

Die Moderatoren machten es wie immer spannend beim Stadtfest-Eröffnungsquiz „Was ist im Koffer?“ am Freitagabend. Unter anderem Oberbürgermeister Marold Wosnitza und Rosenkönigin Annika I. machten sich einen Spaß daraus, den Gästen vor der Hauptbühne Stückchen für Stückchen die Lösung näherzubringen. Waren die Tipps anfangs noch recht allgemeiner Natur, wurden sie zum Schluss hin immer spezifischer.

Wobei Schluss bedeutet: nach fünf Minuten. So lange läuft die Stadtfest-Stoppuhr, die anfangs am Freitag sogar noch kurz den Geist aufgab. Dann tickte sie wieder, Gottseidank. Und die Zeit lief. Und die Rätselfreunde grübelten. „Im Koffer ist es aus Plastik, aber in echt nicht.“ Ein weiterer Hinweis. „Manchmal wackelt es, aber es ist nicht schnell.“ Okay, danke. „Es braucht Antrieb, hat aber keinen Motor.“ Aha. „Noch eine Minute.“ Oh, jetzt aber schnell. Rauchwolken über den Köpfen.

Nur noch zehn Sekunden Zeit. „Na, wisst ihr schon, was es ist?“ „Eine Matratze!“, ruft ein Dreikäsehoch aus der ersten Reihe. Das ist eine messerscharfe Schlussfolgerung, aber doch knapp neben der Lösung. Der Countdown läuft, alle kritzeln noch schnell etwas auf den Lösungszettel, drei, zwei, eins, und – Zettel abgeben. Die meisten gucken siegesgewiss.

Und dann kommt er, der große Moment. Der Koffer wird geöffnet, und herausgeholt wird: ein Plastikboot. Es steht symbolisch für die Tretboote an der Schließ, die das Rote Kreuz wieder aktiviert hat. Applaus, Applaus, und Rotkreuzchef Hans Prager kommt auch noch auf die Bühne. Drei Tretboote gebe es am Schwarzbach an der Schließ, gleich neben dem Minigolfplatz. Gut zu wissen bei den Temperaturen.

„Es ist einfach immer wieder lustig“, urteilt eine Quiz-Teilnehmerin vor der Hauptbühne. „Irgendwie so schön altmodisch und halt von Anfang an dabei beim Stadtfest.“ Dem ist nichts hinzuzufügen. So mancher Zweibrücker geht bereits mit den Enkeln hin. Es würde einfach was fehlen, wenn es nicht mehr wäre, das Kofferquiz.