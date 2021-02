Der Schachklub 1905 Zweibrücken trauert um Karl Kuchenbrod, der am 21. Februar im Alter von 98 Jahren verstorben ist. Über viele Jahrzehnte war der SKZ-Ehrenvorsitzende für seinen Verein aktiv – sei es als Spieler oder Funktionär. Bis kurz vor dem 94. Geburtstag nahm Kuchenbrod noch an Turnieren und Mannschaftskämpfen teil.

Seine Liebe zum „königlichen Spiel“ hatte der Verstorbene während des Zweiten Weltkriegs in einem Lazarett in Amerika entdeckt. Heimgekehrt nach Zweibrücken schloss er sich Ende der 1940er-Jahre einer Gruppe von Schachfreunden an, die sich im „Zweibrücker Hof“ traf. Einige dieser Spieler, die zunächst als Schachabteilung des damaligen VfR (heute VB) Zweibrücken erfolgreich an Mannschaftskämpfen in der Westpfalz teilgenommen hatten, waren am 29. November 1956 an der Wiedergründung des SK 1905 Zweibrücken beteiligt. Karl Kuchenbrod war eines von 20 Mitgliedern beim Neustart.

35 Jahre, von 1962 bis 1997, gehörte er dann ununterbrochen dem SKZ-Vorstand an, zunächst als Jugendleiter, später auch als Spielleiter und schließlich (von 1985 bis 1997) als Vorsitzender. Nachdem er als Klubchef altersbedingt zurückgetreten war, wurde Kuchenbrod zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Vom Pfälzischen Schachbund und dem Sportbund Pfalz erhielt er 2001 und 2004 jeweils Ehrennadeln in Silber. Auch als Spieler war er sehr wertvoll: Viele Jahre lang gehörte er zum Stamm der ersten SKZ-Mannschaft, mit der er zeitweise bis in die höchste pfälzische Spielklasse vorstieß.