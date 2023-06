Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im abgelaufenen Spieljahr sicherten sich die Damen des EGW Rieschweiler-Mühlbach die Meisterschaft in der 2. Golf-Bundesliga. Erst im Aufstiegsspiel, in dem der EGW nicht in der besten Aufstellung antreten konnte, war gegen den starken GC Solitude Stuttgart der Traum vom Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse beendet.

Mit Lisa Steingrube und Marie Baertz hatten die EGW-Damen schon 2021 zwei Luxemburgerinnen im Kader, von den aber immer nur eine eingesetzt werden durfte. Das ist auch 2022 so. 2023, wenn dann Steingrube