Was für eine Saison! Nach ihrem Aufstieg in die Zweite Bundesliga noch im Jahr 2019 war die darauffolgende Saison 2020 der Damenmannschaft des Ersten Golfclubs Westpfalz ein Opfer der Corona-Krise: Sie fiel ersatzlos aus. Ein Jahr später legten die motivierten Hitscherhof-Damen aus Rieschweiler-Mühlbach dann los wie die Feuerwehr. Denn die Truppe um Kapitänin Andrea Pfersdorf brachte Anfang August mit dem Erfolg bei ihrem Heimspieltag die Meisterschaft in der Zweiten Liga, Gruppe Mitte, unter Dach und Fach. Nach vier Spieltagen – der fünfte wurde gestrichen – lagen die EGW-Frauen mit 18 Punkten auf Platz eins, vor dem Marienburger GC (15) und dem GC Neuhof (13). „Wir sind extrem happy, der ganze Club ist stolz auf uns“, sagte Pfersdorf zum Erfolg. Damit hatten sich die EGW-Damen ein Aufstiegsspiel in die Erste Liga verdient. Gegen den übermächtigen Süd-Primus Stuttgarter GC Solitude war dann in München aber nichts zu holen.