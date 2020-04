1700 selbst genähte Gesichtsmasken hat das DRK Contwig am Mittwoch und am Samstag kostenlos verteilt. Laut Bereitschaftsleiter Kai Harstick hatte das DRK vor drei Wochen einen Aufruf gestartet und um Masken gebeten, um genug für seine Einsatzkräfte zu haben. Die Resonanz sei so überwältigend gewesen, dass man sich entschlossen habe, einen Teil der Masken weiterzugeben. Wer Interesse hatte, konnte sich beim DRK melden. „Um Menschenansammlungen zu vermeiden, bekam jeder Interessierte eine Uhrzeit zugeteilt, wann er sein fertig gepacktes Schutzpaket abholen konnte“, erklärt Sandy Linzmann, die beim DRK Contwig für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Dabei sei alles reibungslos und diszipliniert verlaufen, obwohl das Interesse laut Harstick so groß war, dass am Samstag drei Helfer den ganzen Tag über erst im Fünf-Minuten-Takt und dann im Drei-Minuten-Takt Masken ausgaben. Die Masken bekamen nicht nur Contwiger, sondern jeder, der sich gemeldet hatte. Auch die Spenden kamen nicht nur aus Contwig. Laut Kai Harstick hat beispielsweise eine Frau aus Blieskastel 600 selbstgenähte Masken abgegeben.