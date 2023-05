Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Als „grüne Hölle“ könnte die in stechendem Grün gehaltene Bertha-Benz-Sporthalle in Pforzheim den Drittliga-Handballern des SV 64 Zweibrücken in Erinnerung bleiben. Wie schon das Testspiel vor Saisonbeginn war auch das Pflichtspiel am Samstag aus Zweibrücker Sicht eine Begegnung zum Vergessen. Mit 18:31 (7:16) gingen die Zweibrücker regelrecht unter.

Das Grauen hatte mehrere Gründe, aber vor allem einen Namen: Bastian Rutschmann. Der 38 Jahre alte SG-Torwart, der nach vielen Jahren in der Ersten und Zweiten Liga, in denen