Ein 13-Jähriger ist im Zug von Zweibrücken an die Biebermühle beraubt und verletzt worden. Die Mutter des Opfers hofft auf Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

„Wir können nur noch schlecht schlafen“, schildert die Südwestpfälzerin die Situation in ihrer Familie, seit ihr 13-jähriger Sohn am Mittwoch vor Pfingsten im Zug von drei Unbekannten überfallen, beraubt und geschlagen wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln; die drei jungen Angreifer – zwei davon männlich, eine weiblich – konnten bislang nicht identifiziert werden. Jetzt hofft die Mutter des Opfers, dass sich nach einer Veröffentlichung in der Zeitung weitere Zeugen finden, die sich noch an die Straftat am 1. Juni erinnern und Hinweise zur Identität der Gesuchten geben können. Aus Furcht vor möglichen Racheakten hat die Leserin gebeten, keine Namen und weitere Angaben zu ihrer Familie zu nennen.

Angst habe ihr Sohn immer noch, „auch wenn er mittlerweile auf dem Weg der Besserung ist“, wie sie sagt. „Aber er wird diese Bilder einfach nicht los.“

Gesucht: Zwei Jungen und ein Mädchen

Auf Anfrage berichtet Rouven Balzer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken, dass der 13-Jährige am 1. Juni um die Mittagszeit am Zweibrücker Bahnhof von drei jungen Leuten zunächst „angesprochen und um Geld gebeten“ worden sei. Daraufhin habe der Junge dem Trio einen geringen Bargeldbetrag ausgehändigt. Dann hätten die drei Angreifer den 13-Jährigen in den Zug in Richtung Biebermühle verfolgt und ihn gezwungen, weiter zu fahren, als er eigentlich wollte. Unterwegs hätten sie ihm unter Drohungen und Schlägen noch mehr Bargeld abgenommen. Wie die Mutter später gegenüber der RHEINPFALZ erläuterte, haben die drei Unbekannten neun Euro erbeutet.

Rouven Balzer: „An der Haltestelle Biebermühle stiegen die Täter dann mit dem Zeugen aus und drangsalierten ihn weiter, bis sie schließlich von ihm abließen und sich entfernten. Der Zeuge konnte sodann zwei Radfahrer ansprechen und so Kontakt mit seiner Familie herstellen, die ihn schließlich abholte.“ Der Überfallene wird im Sprachgebrauch der Staatsanwaltschaft als Zeuge bezeichnet; bei den Unbekannten soll es sich um zwei Jungen und ein Mädchen handeln. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, gebe die Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Zeugenhinweise

Hinweise zur Identität der drei Angreifer nimmt die Polizeidirektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 entgegen.