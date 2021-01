Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Samstag gegen 22 Uhr in der Contwiger Bahnhofstraße 30 an drei hintereinander auf dem Bürgersteig geparkten Autos die linken Außenspiegel beschädigt hat – möglicherweise durch Tritte. Es handelt sich um einen schwarzen VW Golf, einen grauen VW Beetle und einen schwarzen Dacia Sandero. Laut Polizei entstand ein Schaden von 1100 Euro. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall, der mit hoher Wahrscheinlichkeit durch den Täter verursacht wurde. Die Person, die daraufhin vom Tatort in Richtung Hahnbergstraße weglief, war vermutlich männlich, trug eine schwarze Jacke oder Pullover mit Kapuze über dem Kopf und hatte einen kleinen dunklen Rucksack dabei. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.