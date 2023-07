Bis zum Mittagessen am Sonntag war der Spuk zwar schon wieder vorbei. Doch auch das Käshofer Dorffest war von den starken Regenfällen am Samstagabend betroffen. Kurzerhand schloss Bürgermeister Egon Gilbert den Schutzsuchenden das Dorfgemeinschaftshaus auf. „Wenn es regnete, sind die Leute rein. Wenn es wieder trocken war, sind sie wieder raus.“ „Das war unglaublich, die Leute sind gar nicht heim“, staunte Andrea Beck über die hartnäckige gute Laune bis spät in die Nacht an diesem denkwürdigen Abend. Hatte am Samstagabend die Gruppe Rost Beat gastiert, spielten am Sonntag zum Frühschoppen die Hornblowers. Ihnen folgten am Nachmittag die Dorfjungs. Ansonsten weiß man ohnehin, dass das Käshofer Dorffest unter einem schützenden Fallschirm gefeiert wird. Der Erlös des Fests wird wie in jedem Jahr in den Erhalt des Dorfgemeinschaftshauses investiert.