Das Käshofer Dorffest ist in diesem Jahr abgesagt. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. „Bis dahin ist Corona nicht vorbei. Das können wir nicht verantworten“, so Bürgermeister Egon Gilbert. Rund 1000 Gäste kommen laut Gilbert jedes Jahr zum zweitägigen Dorffest in Käshofen – zu viele während der Corona-Krise. Ob die Käshofer Kerwe dieses Jahr gefeiert werden kann, ist noch offen. Abgesagt ist sie laut Bürgermeister noch nicht. „Die Kerwe ist in Käshofen ein Muss“, findet Gilbert. Er hofft, dass sich bis Ende Oktober, wenn die Kerwe normalerweise stattfindet, die Lage so weit entspannt hat, dass wieder gefeiert werden kann. „Das sind alles Fragen, bei denen wir noch in der Luft hängen“, so Gilbert.