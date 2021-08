Das lief wie gewünscht, sogar noch besser: Kanutin Britta Jung von den Wassersportfreunden Zweibrücken landete bei der deutschen Schülermeisterschaft am Wochenende gleich zweimal auf dem Treppchen. Die Sportlerin aus Höheischweiler, die im nordrhein-westfälischen Schwerte von ihrem älteren Bruder Holger als Trainer betreut wurde, schaffte es sowohl in der Canadier-Konkurrenz als auch mit dem Kajak in der Altersklasse der Schülerinnen B auf den zweiten Platz. Im Vorfeld hatte die Zwölfjährige mit einem Podestplatz bei der DM geliebäugelt. Das wäre schon die Premium-Variante, hatte Holger Jung dazu gemeint. Nun klappte das gleich doppelt. „Besonders mit dem Kajak war es aber ganz eng, da hatte sie gerade mal zehn Millisekunden Vorsprung auf die Nächstplatzierte“, meinte Bruder Holger.

Im Mannschaftswettbewerb fuhr Britta Jung, weil sie die einzige bei der DM startende Sportlerin aus Zweibrücken war, in der Konkurrenz der männlichen Schüler mit. Hier landete sie am Freitag mit dem Saarländer Noah Spratte und Jan Zinner aus Bad Kreuznach im Kajak auf dem elften Rang. Deutsche Meister wurden hier Paul Lehner, Kalle Neumann und Tim Bunte (KSA Augsburg).