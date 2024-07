Musik und kulinarische Genüsse: Am Samstag, 6. Juli, ab 17 Uhr, und am Sonntag, 7. Juli, feiern die Mittelbacher und Hengstbacher zum 39. Mal ihr gemeinsames Dorffest neben dem Dorfgemeinschaftshaus, wo der neu gewählte Ortsvorsteher Aaron Holaus um 18 Uhr das erste Bierfass ansticht.

Nach dem Bieranstich (18 Uhr) am Samstag durch Ortsvorsteher Aaron Holaus sorgt um 20 Uhr die Band New Swingers für musikalische Unterhaltung. Zur gleichen Zeit offeriert das Barangebot der Jugendgruppe Hengstbacher Straußbuben kühle Erfrischungen. Der Förderverein Kita und Grundschule wird zum Fest Crêpes und Slush-Eis-Getränke anbieten. Darüber hinaus gibt es für die jungen Besucher ein Kinderschmink-Angebot, man kann sich Strähnen flechten lassen und es soll ein Enten-Angel-Spiel geben. Der dadurch eingenommene Erlös soll den Kindergartenkindern sowie Schülern von Mittelbach-Hengstbach zugutekommen.

Weitere Vereine, die mitwirken, sind der TSG Mittelbach-Hengstbach – mit einem Hotdog-Angebot – sowie der Angelsportverein, der Seelachs, Tintenfischringe, Heringsbrötchen und Forellen auf dem Speiseplan hat. Die Landfrauen und -männer Mittelbach bereiten das ganze Wochenende über Würste, Pommes und Frühlingsrollen zu, zusätzlich verkaufen sie am Sonntag Spießbraten, Kaffee und Kuchen sowie Torten. Der Sonntag beginnt mit einem protestantischen Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Evangelischen Kirche. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen angesagt, gefolgt von einem Spiel der Band Bohnerwax (11.30 Uhr) – eine neu gegründete Gruppe, die aus erfahrenen Musikern besteht.

Veranstalter und Gastgeber des Dorffestes ist die Gemeinschaft Mittelbacher Vereine. Mit einem Besuch auf dem Fest können diese unterstützt werden, heißt es. „Kurt Dettweiler hat das diesjährige Dorffest als alter Ortsvorsteher noch in die Wege geleitet und ich darf es nun vollenden“, sagt Ortsvorsteher Aaron Holaus. „Es ist natürlich immer ein großer Aufwand, das Dorffest zu planen, zu organisieren und Helfer zu mobilisieren“, ergänzt er. Aus diesem Grund freuen sich Holaus und die Vereine über freiwillige Helfer, die am Donnerstag ab 17 Uhr am Mittelbacher Dorfgemeinschaftshaus mit anpacken, um zum Beispiel die Biergarnituren und Pavillons aufzubauen.