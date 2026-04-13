Im Laufe seines Lebens hat unser Kolumnist Wolfgang Ohler viele Zweibrücker Kneipen kommen und gehen sehen. Jetzt werden die Möglichkeit knapper.

Tschüs Winebar, tschüs Frank, Natascha un Elke, ihr werre mer all fehle. Un net mir alleen: Ihr hann e ganzer Haufe Freunde un Fans gehat, die eich vermisse. Die Winebar war de ensische Lade, der noh de Kaufhall dort funktioniert hat. Un mol ganz ehrlich, ihr Leit: Uff des neije Kaufhaus peif ich.

Es is net es erschde Mol, dass mei Lieblingkneip zumacht un veschwind. Angefang hat’s vor Sticker fuffzisch Johr mi’m Bayerische Hof. Dort hammer als Primaner am Samschdaa noh de Schul unser Wocheendschöppche getrunk. Die Wertschaft hat e Neeweausgang in die Passaasch vum Kammerlicht-Theater gehat. Wann uns als de Lehrer Hemprich uff seine Kreppsohle nohgeschlich is, um uns beim Kneipefrevel zu vewitsche, simmer dabber dorch die Seitedier abgehau un hann uns vesteckelt, bis es Traudel, die Bedienung im Lokal, Entwarnung gebb hat.

Wertsleit wechsle, die Thek bleibt

Wie die Wertsleut Ahrens zugemacht hann, simmer in de Kronprinz umgezoo, e Haus mit große Geschichd, weil dort emol de Stanislaus gewohnt un sei Schöppche getrunk hat. Des is dann die Stammkneip vun de Sportler worr, die dort beim Schwarze-Lui nohm Trainign ihr Feierowendschöppche getrunk hann. Die Konkurrenz dezu war de Itsche drunne in de Schillerstroß, wo sich de SV 4 getroff hat. Weider vorne am Eck hann sich die Hobbypolidiker im Bayer Willi seiner Winzerstubb die Köpp heiß geredd, wesweje die Wertschaft ah „Rathaus Nummer drei“ geheeß hat. Un des alles gebt’s schunn lang nimmie, es is e Trauerspiel!

Mei absoluder Favorit war lange Johre de Bäre am Fasaneriebersch. Vun meim Haus aus ware’s bloß e Paar Schritt, un des war vor allem fer de Heemweesch in de Nacht e großer Vordeel. De Bäre hat e langie Tradition gehat, die Wertsleit hann als emol gewechselt, die Thek, wo ich mei Feierowendschöppche getrunk hab, is geblibb. Im erschde Stock hat de Bärechor geiebt, un an de Fasenacht hat de Uli mit seine Kumpane, zu denne ah ich gehört hab, de legendäre Bäre-Fasching gefeiert.

Schöppche uff’m Balkon

Manche Kneipe sinn ganz veschwunn, annere hann sich schwer veännert. Die Fasanerie zum Beispiel war frieher e Ausfluchslokal gewest, wo mer nohm Spaziergang dorch de Erbusch sei Brotzeit gehall hat. De Storche war e Schankwertschaft, wo mer noch in de Fuffzischer-Johre die Kantoner Kerb gefeiert hat. Un bestimmt hab ich jetzat e paar Wertschafde vegess, die’s heitsedaas nimmie gebt un die mer vemisse. Es Café Löhle zum Beispiel, de Grüne Baum, de Gambrinus, all domols in de Posstroß.

Vun denne traurische Erinnerunge werd die Winebar leider nimmie lebendisch. Aller, trink ich halt mei Schöppche uff’m Balkon.