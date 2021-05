Weil uff unsrer Welt ball alles erforscht is un’s fer alles Experde gebt, werd’s allmählich langweilisch, sollt mer menne. Desweje hat mer die Geheimdienschde erfunn, die ins hinnerschde Eckelche gucke un dort noch irschend ebbes Geheimes finne. Un dann nadierlich die Experde. Ich wunner mich iwwer die Adelsexperde, die im Fernsehe alles iwwer die Queen un de Charles, un wie se all heeße, wisse. Wo kammer so ebbes studiere? Adelswissenschaft. Un mache die de ganze Daa nix anneres, als wie druff waade, dass irschendwo uff de Welt e Adlischer ins Fettnäppche tappt, neewe naus geht odder e paar Kronjuwele unnerschlaat? Odder gucke die selbert dauernd dorchs Schlisselloch?

Am fleißischde sinn die Soziologe: Die krien grad alles iwwer uns eraus, kannsche dich noch so guud vesteckele. Do gebt’s die Armutsforscher, die wisse, wesweje ich am Enn vum Montat nix meh im Geldbeidel hab. Jetzat hat so e Soziolog gemennt, dass immer wennischer Familie minanner am Disch sitze un gemeinsam esse. Des wär fer de Zesammehalt vun de Gesellschaft ganz schlecht un dääd mol iwwel ende. Er hat Recht, der Familiemahlzeidexperde, awwer des hätt ich’m ah saan kenne. Die Zeide sinn lang vorbei, wo’s geheeß hat: „Um zwölf werd gess!“ Wie soll dann des ah mit Ganzdaasschule klappe? Bei uns deheem war’s frieher so gewest, dass in de Woch erschd um halwer eens gess worr is, weil ich do aus de Schul un mei Vadder in de selb Minudd aus seim Büro bei de Poschd heem komm sinn – do druff hat sich mei Muddie velosse kenne. Un desweje hann schunn die Deller uff’m Disch gestann.

Dank Corona: Gemeinsame Friestick un Middaesse widder in Mode

Jetzat kommt’s: Die Corona un de Lockdown, saat der Experde, hätte denne Trend umgedreht. Weil die Kinnercher deheem am Compuder beim Homeschooling gesess un die meischde Leit Homeoffice gemacht hätte, wär’s gemeinsame Friehstick un Middaesse widder in Mode komm. Kannsche mol siehn, dass nix so iwwel is, wie dass es net doch noch was Guudes hat.

Jetzat hab ich in de Zeidung ah geles, dass in der Coronazeid de Lieferservice groß raus komme dääd. Mit annere Worde: Die Familie hockt widder um zwölf gemeinsam am Middasdisch, awwer die Pizza werd aus de Schachdel gess. Jetzat iwwerlee ich mer: Was muss noch bassiere, demit ah widder richdisch gekocht werd? Reicht do die zwedde Infektionswell, die mer grad hann? Odder werd widder bloß es Klobabier gehamschdert? Am beschde ich froh do enner vun denne Krise-Koch-Experde, die hann sich bestimmt schunn Gedanke gemacht.