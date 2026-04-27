Ein Ochsenfrosch als Feind, ein Haustier als Herzenssache: Wo Nähe endet und Übertreibung beginnt, fragt unser Kolumnist Wolfgang Ohler.

Do soll mol enner saan, die Lideradur kennt die Welt net veännere! Vor zwee Woche hab ich vorm amerikanische Breitmaulfrosch, ah Maga-Krott genennt, gewarnt, un promt hat die Polidik reagiert: In de Vorderpalz is es Kriegsbeil ausgegrab un die Jacht geje denne US-Ochsefrosch, wie er korrekt heeßt, eröffnet worr. Mit Gift, Gewehre, Kanone un Granade werd aus alle Rohre geje die Invasore aus’m Wilde Weschde geschoss, weil die unser heimische Fröchelcher massakriere. Die Sach is awwer noch lang net ausgestann. Die Breitmäuler hann sich dabber organisiert un wolle sich wehre. Angeblich hann se e Rechtsanwalt aus Karlsruh beauftragt, beim Verfassungsgericht Beschwerde inseleje. Bis die hohe Herre Verfassungsrichder entschied hann, werd e gansie Meng Wasser de Rhein enunner laafe, des kenne ner glaabe. Un de Owwerfrosch aus Washington hat sich angeblich ah schunn ingeschalt un mit neie Strofzöll gedroht.

Die Mensche hann halt e geschbaldenes Vehältnis zum Viehzeich, un des schunn seit Generatione. Dodran hab ich denke misse, wie ich neilich denne Beitrach iwwer die Tierbestattung geles hab. Do gebts tatsächlich in Saarbricke e Firma, die die Urnebestattung fer de Waldi uns Morche anbiet, mitsamt de Trauerfeier un em Leicheims, denne nadierlich aus Pietät vegetarisch. Do solls ah schunn e Tierkrematorium un e Tierfriedhof gebbe. Un der arme Walfusch in de Ostsee soll e Seebestattung krien. Jetzat froh ich mich, ob e krichlichie Trauerfeier möglich is. Ei ich werr mich mol beim Dekanat informiere.

Mer kann’s ah iwwertreibe

Aller, nix geje unser Hausdiercher, ich hab jo ah enns, es Romi, an dem ich arisch häng. Un ich gebb’m Thomas Mann Recht, der in seim Bichelche „Herr un Hund“ iwwer sei Bauschan geschriebb hat: Je besser er die Mensche kenne lerne dääd, um so lieber wäre ihm die Diercher. Un de E.T.A.Hoffmann hat sogar zwee Biecher iwwer sei Kader Murr geschribb, un wie der gestorb is, e Dodesanzeich in enner Berliner Zeidung veöffentlicht. Aller, mer kann’s ah iwwertreibe, gell.

Ich kann’s allerdingd guud vestehe, dass mer seim Dierche nohtrauert. Mir hann in unserm Gaade drei Kerlcher vegrab: unser Kätzje Puma, es Häsche Moritz un de Jack Russel Lutzi. Ich nemm an, dass es e Veordnung gebt, wann un wie mer des uff seim Grundstick mache derf, so wie bei uns alles sei bürokraadischie Ordnung hat, abber des war uns egal. So leie jetzat die drei Diercher brav neewe enanner. Zu ihre Lebzeide ware se net immer so friedlich, vor allem de Moritz hat unser Puma gestriezt vun frieh am Morje bis spät in die Nacht. Awwer wie es Häsje dann dood war, hat es Kätzje Daache lang nohm in alle Ecke gesucht un war traurich. So sinn se, die Diercher wie ah mir Mensche: Wann’s se schbäd is, duud’s uns leed.