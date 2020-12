So, des do Johr is so guud wie geschafft, un mir allegar ah: geschafft. Awwer ich will net schunn widder iwwer des Virus jammere, sonnern iwwerleje, was uns sunsch noch im neije Johr beschäfdische werd: Es Demokradie-Denkmal zum Beispiel, des dodran erinnert, dass in Zweebricke se allererschd in Deitschland die Pressefreiheit uff die Fahne geschribb worr is. Prima Idee! Awwer Obacht! Schunn de Karl Valentin hat gesaat: Die Kunschd is sehr schön, awwer arisch schwer. Un die polidisch Kunschd hat’s bei uns besunnersch schwer. Ich denk do an des Denkmal uff’m Hilgardplatz 1932 fer die drei Weimarer Muskediere, de Ebert, de Erzberger un de Rathenau. Schunn e Johr späder hann’s die Nazis umgeschmiss, un noch heit heeßt’s, mer wisst net genau, wer’s war. Jo, Peifedeckel, ich kann’s eich veroode: E Nochbar aus’m Kandon, un wer meh wisse will, der soll mich froon.

De Deiwel steckt im Detail

Serick zum neije Demokradie-Denkmal. De Deiwel steckt widder im Detail, un desweje hat mer sich dran gehall: Wammer net weider weeß, grinde mer e Arbeiskrees. Sowas hat’s iwwrischens schunn emol gebb: Bei de Siebenpfeiffer-Stiftung, der ah unser Stadt angehört, hat mer schunn vor geraumer Zeit die Idee gehat, e Zwillingsdenkmal in Zweebricke un Humboich uffsestelle, annerschder gesaat: in beide Städt zwee Denkmäler, die zunanner basse un an de gemeinsame Beginn vun de Demokradiebeweschung erinnere. Gescheidert is des Projekt dann am liebe Geld. Un des is jetzat wohl widder es Problem.

Wenn schunn, dann missd so e Denkmal ah in unser Stadt un net noh Humboich, denn bei uns is de „Vaterlands- un Pressverein“ gegrind worr, nerjends sunschwo. Do fallt mer in: Mir hann jo schunn so e Denkmal! Rechts vorm Schloss steht se, die „Hambacher Vorbotin“ vun de Christiane Maether als Symbol fer die polidisch Freiheit, fer die 1832 in Hambach demonstriert worr is.

Kunschd, Hischtorie plus Information

Alla, mer sieht’s der Figur net direkt an, un viele menne, es wär zum Gedenke an die Kriegsvesehrde, so ohne Hänn un Fieß. Awwer uff enner Tafel neewedran werd’s erklärt. Der Platz is ideal, weil’s in unsrer Stadt fer die erschde Demokrade zwee Hotspots gebt: Es friehere Wertshaus Ladenberger in Buwehause, wo de Vaterlandsverein gegrind worr is, un de domolische Appelationsgerichtshof, wo die Richter un Advokade sich fer des neije liberale Recht ingesetzt hann. Mer missd also bloß die Hambacher Vorbotin dorch e Platt im Bodde ergänze, uff der die Name vun denne mudische Kerle (Fraue ware kenne debei, duud mer leed) stehe, angefang vum Friedrich Schüler, iwwer de Culmann un de Wirth, de Schorsch Ritter un de Birnbaum, weje mir ah de Siebenpfeiffer, uff denne die Humborjer stolz wie Bolle sinn, weil se sunsch nimmande hann. Des wär dann Kunschd plus Hischtorie plus Information un dääd noch net emol so viel koschde.