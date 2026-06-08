Zweibrücken hat eine Glockentradition. Unser Mundart-Kolumnist erinnert sich an viele Geschichten und Anekdoten rund um die Glocken.

Am Sunndaa hann die Auerbacher ihr Kercheglock gefeiert, die seit 75 Johr uff’m Turm vun de prodestandisch Kerch bimmele. Vor 18 Johr hann se des gemacht, wie unser Dochder Birge ihr Andrew dort geheirat hat. Die neie Glocke hann die alde ersetzt, die mer im Zwedde Weltkriech beschlachnahmt hat, um Kanone draus se mache. So pervers kann die Menschheit in schlimme Zeide sinn: Aus Glocke, die’m liebe Gott geweiht sinn, werre Mordinschdrumende.

Es is e komische Sach: So schwer wie die Kercheglocke ah sinn, sie gehe gern uff Wannerschaft. Net umsunscht hat de Goethe des Gedicht vun de wandelnde Glock geschribb. Allerdings war er dodebei net grad in Hochform: Es is e arisch lahmie Ballad, un ich vemut, dass er se noh enner lange Nacht mit seine Kumpane Schiller un Jean Paul in seiner Stammkneip in Weimar zammegereimt hat.

Warum e Glöckche „Füchslein“ heißt

Wandelnde Glocke hat’s bei uns sunn immer gebb. Die Glock, die de Johann Friedrich Lindeman fer die Dellfelder Kerch gegoss hat, steht heit im Mannlichhaus. Im erschde Zweebricker Stadtbahnhof hat im Uhreturm e Glöckche gehonk, bis de Bahnhof in de Bombenacht am 14. März 1945 stark beschädischt worr is. Do hat mer die Glock dabber enuff in die Behelfskerch ausquadiert, die nohm Johann Schwebel geheeß hat. E paar Johr schbäder sinn se in die renoviert Karlskerch umgezoo, wo se heit noch hänge – wer weeß wie lang!

Noch besser gefallt mer die Wannerschaft vun dem Glöckche, des de Name „Füchslein“ kriet hat. Es soll schunn im 14. Johrhunnert im Reuerinnekloschder gebimmelt hann, is vun dort niwwer ans Unnere Stadttor gewechselt un hat schbäder als Armessünderglöckche hoch drowwe uff'm Turm vun de Alexanderskerch gebimmelt. Wie dann de Turm in de Bombenacht ingesterzt is, hann die Trimmer alle Glocke kabutt geschlaa – mit enner Ausnahm: De Feierwehrmann Hans Fuchs soll die klenn Kloschderglock unversehrt gefunn un mit heem genomm hann; desneweje de Name „Füchslein“.

De „Pat“ Erb un de Glöckner Balduin

Wohr is uff alle Fäll die Geschichd vum Alfons „Pat“ Erb un seine zwee Freinde, die in de Silveschdernacht 1945 die Glocke vun Heilisch Kreiz unner Lewensgefahr uff’m Instorz gefährdete Turm geleit hann. Es Johr druff sinn die Glocke neewe die Behelfskerch gewannert un dort eenes Daas vun mir un meim Freind Achim gelait worr. Die Geschichde hab ich eich schunn meh wie ehmol eemol vezählt.

Un zum Schluss noch die Moritat vum Glöckner Balduin, der vor langer Zeit uff’m Turm von de Alexanderskerch Wacht halle sollt. In enner eiskalde Windernacht hat er sich drowwe uff de Galerie e Feierche gemacht, um sich e bissje die Knoche se wärme. Do isser ingeschlof, es Feierche hat sich umgeguckt, un schunn hat de ganze Turm in Flamme gestann. De Balduin, der eischendlich hätt Feurio bimmele solle, is selbert jämmerlich umkomm, der arm Deiwel, die Glocke hanns iwwerstann.