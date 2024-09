Die Zweebricker wolle nachts ihr Ruh hann

So, ihr Leit, do bin ich widder, ich hab’s hinner mer, bin operiert worr unn hab e Weilche im Krankehaus gelee. Jetzat bin ich also widder deheem, muss allerdings noch uff vier Been, also mit Kricke, laafe. Awwer ah des geht vorbei, un ich spazier widder mit meim Hundche drunne am Bleecherbach. Un ich kann mich werklich net beschwere, es war alles guud, die paar Daa im Krankebett sinn rumgang wie nix.

Schunn wie ich zu mer komm un guck mich in meim Zimmer um, hab ich gewisst: Do hallsche’s aus. Ich hab im sechste Stock gelee un direkt uff unser Innestadt mit seine drei Kerchtirm geguckt. Direkt vor meiner Nas die Alexanderskerch, mei Lieblingskerch, wo ich gedaaft un konfirmiert worr bin, viele Johre Presbyter war un sogar zweemol uff de Kanzel hab preddische derfe. Net se vegesse des scheene, große Christusbild vum Mannlich. Aller, des hab ich vun meim Bett aus net siehn kenne, dodefor awwer de Turm mi’m goldene Gockelhahn owedruff. Ich hab faschd in de selb Höh gelee wie die Turmgalerie, wo als friher de Posaunechor vun de Innere Mission so scheen die Choräl geblos hat. Jetzat hann dort frieh morjens die Krähe gehockt un ihr Andacht gekrächzt.

Zweebrigger sinn brave Bierscher

Middas e ganz scheener RadauIch hab kee Uhr gebraucht, weil die Turmuhr die Zeit mit ihrm Dreiklang angelait hat, jedes Verdel mit em Gelait meh un dann zur voll Stunn noch die Stunneschläch. Do war middas um zwölf e ganz scheener Radau. Un dodezu dann noch es Morje-, es Middas- uns Abendgebimmel. Awwer alles nix geje die Glockesinfonie am Sunndaa zum Goddesdienschd: Do leje sich die Glocke allegar ins Zeich, als wollde se de Turm zum Insterze bringe.

Die Zweebrigger sinn brave Bierscher un wolle ihr Ruh hann, wennischens nachts. Desweje vestumme Uhr un Glocke um punkt acht Uhr owens. So, ihr Leit, de Daa is rum, es werd Zeit fer’s Bett, heeßt des. Aller, ich war jo sowieso schunn drin im Bett. Zwölf Stunne späder hat die Uhr dann acht schlaan derfe. Eischentlich ziemlich spät, hab ich gedenkt, do is de Daa schunn lang unnerwegs. Die Turmuhr vunn Heilisch Kreiz is do e ganzie Stunn frieher dran.

De ganze Turm in Flamme gestann

Do is mer die Geschicht vum Türmer Balduin ingefall, em Kriegsveteran, der nachts vum Turm aus Wacht halle un Alarm blose sollt, wann de Feind kommt odder wann’s brennt. In enner eiskalde Windernacht hat er sich uff de Galerie e Feierche gemacht, um sich e bissje die Knoche se wärme. Do isser ingeschlof, es Feierche hat’s ausgenitzt un sich umgeguckt, un schunn hat de ganze Turm in Flamme gestann. De arm Balduin, der eischenlich hätt Feurio kreische solle, is selbert jämmerlich umkomm.

Do hab ich’s jetzat werklich gemiedlich, hab ich gedenkt, mich im Bett umgedreht un noch e Stinnche geschlof.