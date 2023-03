Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis enunner an die Schließ simmer uns eenisch, mei Hundche un ich. Dann werd’s schwierisch. Ich will de Guldeweesch entlang, die Romi hat awwer ebbes anneres vor un zieht wie verickt an de Lein Richdung