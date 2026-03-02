Das Wort Heimat ist in aller Munde, nicht nur bei „Die anonyme Giddarischde“. Unser Kolumnist erinnert sich an einen Schulaufsatz und schreibt, was für ihn Heimat bedeutet.

Es gebt Sache, die komme nie aus de Mode. So les ich grad jetzat widder in de Zeidung, dass des Thema Heimat aktuell wär, in de Lideradur, im Film un im Fernsehe, in de Nachrichde un in Ausstellunge – iwwerall. Des freet mich, weil des schunn immer mei Lieblingsthema gewest is, seit domols, wie’s in de Volksschul noch des Fach Heimatkunde gebb hat, mei Lieblingsfach. Un desentweje will ich mich heit dran erinnere un eich e Geschichdche aus meiner Schulzeit vezähle. Bassen uff:

Ich bin nein Johr alt odder zeh, hock nohm Middaesse am Kischedisch, hab’s Schreibheft uffgeschlaa, un mir fallt nix in. Mei Hausaugab: Ich soll e Aufsatz schreibe zum Thema, „was ist für dich Heimat?“ Am Spülsteen hinner mir spült mei Muddie es Essgescherr un klappert mit de Dellere, mei Vadder leit wie jede Midda nohm Esse uff’m Chaiselong un macht sei Middasschläfche. Er hat sich weje de Micke die Zeidung uff’s Gesicht geleet, un sei Odem hebt un senkt es Blatt.

Es riecht noh Brotgrumbeere, gebackener Bluns un Sauerkraut. Um die Klebespiral unner de Kischlamp surre die Micke, un mir fallt nix in. Im Lesebuch stehe Geschichde iwwer die Heimat vum Hermann Löns un vum Peter Rosegger, domit kann ich nix anfange. Mei Heimat is net die Lüneburscher Heid un ah net de Bayrische Wald, sonnern unser Stadt, de Schwarzbach, die Allee, de Erbusch. Abber wann ich mer’s recht iwwerlee: So werklich deheem bin ich do im Haus, drauße im Hof un im Gaade, uff de Stroß, im Kandon. Abber do driwwer kann ich doch nix schreibe, wenne indressiert schunn de Hof drauß mit de Debbichstang un de Wäschelein, de Karnickelstall, die Wäschkisch, de Hollerbusch, de Bahndamm hinner de Gärde?

Uff emol fallt’s mer in

Ich sitz iwwer meim Schulheft, kau am Fedderhalder. Mei Muddie klappert mi’m Gescherr, mei Vadder schnarcht uff’m Chaiselong, die Micke fliehe um die Lamp, im Gaade singt e Amsel. Un mir fallt um’s Verecke nix in: Was is fer mich Heimat, zum Dunnerwedder, des kann doch net so schwer sinn! Im Aufsatzschreibe war ich doch schunn immer guud. Un uff emol fallt’s mer in. Ich tunk die Pelikan-Fedder ins Tindefass un fang an se schreibe:

„Ich hock am Kischedisch, mei Vadder schnarcht leis uff’m Chaiselong. Hinner mir am Spülsteen klappert mei Muddie mi’m Gescherr, die Micke surre um die Deckelamp. Es riecht noh Brotkrumbeere un Bluns. Im Gaade singt die Amsel ihr Liedche. Die Sunn scheint vum blooe Himmel…“

Ich schreib mei Aufsatz iwwer die Heimat. Ich schreib denne een un selbe Aufsatz immer widder un ah heit noch. Ich schreib un schreib. Ich kann demit net uffheere, duud mer leed...