Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ei was is dann des! Do schwimmt ebbes in meim Feierowendschöppche. „Fui Deiwel“, hat de Paul gekrisch un in sei Schobbeglas enin geguckt, als dääd dort werklich de Leibhafdische drin