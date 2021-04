Ei was hab ich mich im Voraus gefreet, wie ich geles hab, dass es bei 3-Sat e ganzie Sendung „Kulturzeit“ uff Pälsisch gebbe soll. Ledschde Freidaa hab ich desweje vor de Flimmerkischd gehockt un war gans uffgereecht. Noh enner halwe Schdunn hab ich mich noch viel meh uffgereeschd, awwer jetzat in die anner Richdung. Des do war werklich kee Werbung fer unser Mundart, gans im Geechedeel.

Des hat jo ah net gud gehe kenne. Ausgerechnet e Comedian, wie se sich nenne, hann se ingelad, de Bülent Ceylan. Der hat glei in de erschde Minudde losgebabbelt, dass sei Mudder e deitsches Frääche un sei Vadder e türkischer Gaschdarbeider gewest wär, er awwer zu zweehunnerd Prozent e Monnemer, also e echder Pälser. Mei liewer Bülent! Monnem geheert zu de Kurpalz, un die is so was wie de Wormfortsatz vun de Palz!

E echder Pälser lebt links vum Rhein, un die ganz un gar echde weider hinne korz vor Fronkreich. Als gröschde Errungeschaft vun Monnem hat er dann es Schbageddieis genennt! Aller, das saad doch alles. Un dann een Kalauer nohm annere, dass de Moderatorin ball die Ohre geschlackert hann: Seim Vadder hätt’s in de Palz so guud gefall, weil se dort schdänndisch „Alla!“ gesaat hätte, un an denne hät er als Mohammedaner jo geglaabt. Aller, geht’s noch, Bülent?!

So, un jetzat schbitz die Ohre, du bekennender Monnemer: Es beschde, was mer iwwer dei Stadt saan kann, des is, dass dort unser Herzoch Christian sei Schätzje kennegelernt hat. Des war es Marie Anne Camasse aus Paris, die uff enner Monnemer Biehn die Been geschmiss hat. Em Krischan hann net bloß die Been gefall, un er hat sei Mariannche mit heem noh Zweebricke genumm, hat se geheirat un zur Comtesse vun Forbach gemacht. Un zum Dank hat se es Zweebricker Hoftheader gegrind. So, jetzat weeschde Bescheid.

Es war werklich zum Heile. De Bülent hat sich driwwer uffgereeschd, dass mer jeden, der sei pälsischie Mundart redd, als Dorfdroddel un Schwätzer hinschdelle dääd, un am Schluss war er’s selbert, ach Leederche: es personifizierde Klischee vum Dummbabbler. Un dodebei hat er in der Sendung gezeit griet, wie mer sei Muddersproch werklich in Ehre halt. In em korze Filmche ware die Pensilvanian Deidsche se siehn, dere ihr Vorfahre vor iwwer hunnert Johr aus de Palz ausgewannert un noch heit uff ihr Heimat un ihr Mundart schdolz sinn.

Die Moderatorin war am Enn vun de „Kulturzeit“ offenbar froh, dass des iwwerstann war. Zum vesöhnliche Abschluss hat die verstorbene Joy Fleming noch vun ihrm Kall un de Monnemer Brick singe derfe, nix degeje. Ich hab mich anschließend vun dem kurpälsische Gebabbel bei e paar Gedichtcher vum Heiner Kraus erholt, obwohl der jo e gebirdischer Saarlänner war.