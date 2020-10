Vorledschdes Wocheend war in unserm Geschdüd e Mordsbetrieb. Zwar is beim Islandpony-Feschdival am Samschdaaowend die groß Gala weje de Corona veschob worr, awwer’s Turnier am Nohmiddaa hat stattgefunn. Mir drei, mei Fraa, unser Hundche un ich sinn debei gewest un ware begeischdert. Sogaa es Wedder hat mitgemacht, die Rejewolke sinn nohmiddas veschwunn un die Sunn hat e bissje gescheint. Trotzdem hammer feschdstelle misse: Die Zweebricker reiße zwar jedes Mol es Maul weit uff, wann’s um die Exischdenz vun unserm Geschdüd geht, awwer zu de Veanschdaldunge krien se de Hinnere net hoch. Un so ware die Perdcher gejeiwwer uns Zuschauer in de Iwwerzahl. Die Geschdüdschefin Maren Müller hätt jeden enzelne Besucher persönlich begrieße kenne. Bei uns hat se’s ah gemacht, nadierlich uff Corona-Manier.

Mer Zweebricker, unser Geschdüd und die Maren misse zammehalle

Ich weeß, die Islandponys werre net so ernschd genomm, es sinn halt die Kinnergailcher, die vor allem bei de Juchend beliebt sinn. Awwer mer muss se enfach gere hann, die mundere Kerlcher. Vor allem wann se in ihre schbezielle Gangarde losleje, im Tölt un im Rennpass. Do marschiere die korze Beencher so schnell, dass die Aue kaum nohkomme. Es Romi, unser Hundche, hat’s ah glei ausprobiert un is uff die Nas gefall. Ihr Leit, ich saa’s eich jetzat nochmol im Guude: Mir Zweebricker, unser Geschdüd un die Maren, mir misse zammehalle! Sunsch is irschendwann Schluss mi’m Gailche in unserm Stadtwappe un de Tradition, die mi’m Herzoch Krischan 1755 ihr Anfang genomm hat. Un was hat’s do fer beriehmde Gailcher gebb! Die Geschicht vum Kaiser Napoleon un seim Fayoum, mit dem er in die Schlacht bei Wagram geritt is, hab ich eich schunn vezählt, de Dietmar Grieser hat iwwer die Weltkarrier vum Schimmelhengschd Abdullah geschribb, der angeblich sogaa mol iwwer die chinesisch Mauer gehupst is.

Englische Perdeladies waade uff feirische Liebhaber

Wennischer bekannt is, dass sich fünf reinrassische Damaszener vor faschd zweehunnerd Johr um die Zucht vum Zweebricker Perd vedient gemacht hann. Die Palz hat domols zu Bayern gehört, es königliche Geschdüd war noh dem ganze Zores mit de Franzose arisch arm dran. Do hat die Reschierung in Münche Nächel mit Köpp gemacht un in Damaskus fünf Damaszener bestellt, die sich glei uff de Weesch gemacht hann. Mi’m Schiff isses iwwer’s Middelmeer gang, dann per Huf vum Hafe in Livorno iwwer die Alpe, Innsbruck, Ulm, Stuttgart, bei Germerschem iwwer de Rhein, am Trifels vorbei bis an de Schwarzbach. Drei Monade hat die Tour gedauert und meh wie een Hufeise koschd. Awwer fer die fünf Araber hat sich die Rees gelohnt: Im Geschdüd hann schunn die englische Perdeladies uff die feirische Liebhaber gewaad. Die hann sich e Verdelstinnche ausgeruht un sinn dann dran gang, die Zwebbricker Anglo-Araber se zichde.