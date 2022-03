Ab Juli wird die Ortsdurchfahrt von Winterbach ausgebaut. Dann ist der direkte Weg von Wallhalben nach Zweibrücken für mindestens ein halbes Jahr gesperrt.

Als erstes wird das Stück von der Abzweigung zum Klosterbergerhof bis zum Ortsausgang Richtung Niederhausen saniert. Während der Bauarbeiten wird die Strecke voraussichtlich ein halbes Jahr gesperrt sein. Werkleiter Joachim Becker war im Januar sogar von einem Jahr Bauzeit ausgegangen. Während die Fahrbahndecke abgefräst wird, werden die Verbandsgemeindewerke die Wasserhausanschlüsse erneuern, sodass beide Bauarbeiten parallel durchgeführt werden. Somit kommt es nur einmal zu einer Sperrung, und die Fahrbahndecke müsste danach über einen längeren Zeitraum nicht mehr aufgerissen werden. Der Austausch der Wasserhausanschlüsse ist dringend erforderlich, da die Werke zu hohe Verluste an Trinkwasser in Winterbach festgestellt haben.

Das verbleibende Stück der Ortsdurchfahrt vom Weg zum Klosterbergerhof in Richtung Wallhalben soll nach den Planungen des Landesbetriebs Mobilität 2025/26 erneuert werden. Das teilte Winterbachs Ortsbürgermeister Andreas Weizel am Mittwoch dem Gemeinderat mit. Der Ausbau hätte schon im Herbst beginnen sollen, aber da wurde die Strecke durch Winterbach noch als Umleitung gebraucht, weil die Ortsdurchfahrt in Reifenberg noch nicht fertig war.