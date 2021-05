Herrje, was mache sich die Leit fer Gedanke weje de Denkmäler. Un jeder mennt, er hätt die Weisheit mi’m große Löffel gefress, un sei Sicht uff die Welt wär’s Maß vun jedem un allem. Debei kann doch, was heit richdisch is, morje schunn falsch sinn – un umgekehrt. Ich denk jetzat net an unser Bismarck uff’m Herzochplatz, sonnern an des Theater, des se in Berlin wejem neije Stadtschloss veanstalde. Drowwe uff de Kuppel funkelt e goldenes Kreiz. Genau so enns hat de Könisch Friedrich Wilhelm seim Schloss 1854 vepasst, weil er dort in em Kapellche als gebet hat. Dem nohgebaude Schloss hat mer de Name Humboldt Forum gebb, weil’s vor allem als Museum un de Wissenschaft diene soll. Jetzat war de alde Alexander von Humboldt zwar e Zeitgenosse vum Könisch Fritz, awwer alles annere wie e frommer Chrisdemensch gewest, sonnern e Freigeischd un e Freind vun de friehe Demokradie. Un desweje, so saan viele Berliner, basst des net zamme, des Kreiz un de Humboldt.

Jesses nee, dem Humboldt war des Kreiz domols schnurz un des wär’s ah heit noch, was wedde mer. Es is halt mol e historisches Symbol, gehört zu dem Gesamtdenkmal un duud kemm weh. Doch, saan do e paar Berliner, es stört unser jüdische un islamische Mitbürscher in ihrm Glaube. Alla, solle se sich halt dran störe, wann’s ne Schbaß macht!

In de Nachbarschaft gebt’s noch e Kreiz

Un jetzat bassen uff! Es gebt dort in de Nachbarschaft noch e Kreiz, iwwer des sich alle Berliner mordsmäßig un ohne Bedenke gefreet hann. Wie die Mauer die Stadt noch in Ost un West gedeelt hat, hann die driwwe am Alexanderplatz de Fernsehturm gebaut. Die Schwollköpp aus Pankow ware stolz wie Bolle, wie se denne Turm ingeweiht hann. Awwer bloß, bis zum erschde Mol die Sunn uff die Kuppel geschiehn hat: Do hat mer uff der glänzende Owwerfläch uff emol e wunnerscheenes, großes, glitzerndes Kreiz gesiehn. Es christliche Symbol uff’m hochmiedische DDR-Sozialismus! Was war des fer e Katzejammer un e Schadefreid, je nohdemm. Es war nix se mache, des Kreiz war bei Sunneschein do, un mer sieht’s noch heit. De Architekt, denne se defor veantwortlich gemacht hann, hat dann angeblich Baracke in Sibirie gebaut.

Gewwe Ruh weje unserm Bismarck

Wie gesaat, mer freit sich noch heit driwwer, un kee Mensch froot noh de Seelenöt vun de Moslems, de Jude odder Atheischde. An de Alexander von Humboldt denkt schunn gaa nimmande. Der Turm un de Platz, an dem er steht, heeßt allerdings ah net noh ihm, sonnern nohm Zar Alexander. Un was mich ganz besunnersch freet: Bei scheenem Wetter kenne sich em Könisch Friedrich sei goldenes Kreiz un es silberne Sonnekreiz vum Erich Honecker gejeseidisch zublinzele. Un jetzat gewwe endlich Ruh weje unserm Bismarck!