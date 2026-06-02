Bei der heimischen Eishockey-WM hat es am Sonntag nicht geklappt, dafür am Dienstag im Zweibrücker Westpfalzstadion: Die Schweiz gewinnt die Mini-Fußball-Weltmeisterschaft der 24 Grundschulteams mit insgesamt 240 Nachwuchskickern. Im Finale des Turniers der Stadt Zweibrücken und der RHEINPFALZ besiegten die Schweizer Kicker des Teams Contwig I in 15 Minuten glatt und souverän die Engländer der Grundschule Thaleischweiler-Fröschen mit 7:0. Im Spiel um Platz drei (auch 15 Minuten) setzten sich die technisch versierten Japaner (GS Einöd) mit 4:0 gegen die Homburger Grundschule Sonnenfeld, die als Kanada antrat, durch. Nach dem Einlauf mit den selbst bemalten Trikots und den Länderflaggen im Stadion an der Hofenfelsstraße stürmten alle jungen Kicker (Foto) ungeduldig in Richtung Anpfiff zu den vier Kleinspielfeldern (zwei auf Kunstrasen, zwei auf Rasen). Sie alle trotzten samt Lehrern und zuschauenden Familienmitgliedern tapfer dem ab 11 Uhr einsetzenden Regen. Tränen kullerten ab dem Achtelfinale, als zwei Grundschulteams erst im Neunmeterschießen ausschieden.