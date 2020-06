Mit Schdadisdike is des so e Sach, kannsch’s glaabe odder net. Vor allem gebt’s viel se viel Schdadisdiker, un die misse jo ab un zu ihr Existenzberechdigung nohweise. Desweje gebt’s jed Johr die unsinnischde Tabelle un Rankings, wie mer heit saat. Es gebt prakdisch nix, iwwer des net e Schdadisdik gefiehrt werd.

Zum Beispiel e Natione-Glicks-Schdadisdik, die werd jed Johr veöffentlicht. Do werre e Haufe Leit aus de ganz Welt gefroot, wie glicklich se sinn, un dodefor misse se sich uff enner Skala vun enns bis zeh inordne. Des kann doch net klappe. Do froon se zum Beispiel enner, der grad sei neijes Audo geje de Baam gefahr hat. Ei was werd dann der fer e Glicksfakdor angebbe! Un de anner hat grad im Loddo gewunn.

Ledschd Johr hann’s die Finne gepackt, knapp vor de Däne. Mir Deitsche lande uff Platz 17, noch vor de Amis. Zwee Plätz glicklicher is Costa Rica, kannsche mol siehn. Do hann die grad e paar Woche lang kee Hurrican und bloß scheenes Wedde gehat.

Alla, die Finne, ich gönn’s ne. Faschd acht Monade Winder un dunkel, viel Schnee un Eiszappe, do solle se zum Ausgleich ruhisch arisch glicklich sinn. Ich kenn außer’m Huckleberry Finn kenner vun denne, un der zählt net, weil er am Mississippi gewohnt hat. Vielleicht leit’s jo an de viele Feierowendschöppcher, die se dort owwe am Polarkreis drinke. Mer saat jo, des wäre eschde Saufnase, die Finne, vor allem die Schnäpser hätten’s ne angeduun, de Wodka un de Myrteschnaps.

Jetzat bin ich uff e annerie Spur gestoß: Do gebt’s im Internet e Seit, die nennt sich www.backenmachtglücklich.de. Ob’s do e Zesammehang gebt, hab ich mich gefroot. Sinn die Finne vielleicht so glicklich, weil se de ganze Daa vun morjens bis in die Polarnacht backe? Also hab’ ich mich im Internet schlau gemacht: Was backe dann so die Finne?

Uff zwee Traditione bin ich gestoß. Des erschde sinn die Runeberg Törtcher. Die werre im Januar un Februar aus aldem Gebäck uffgewärmt, des vun de Weihnachde iwwrisch geblibb un noch net ganz grozisch is. Ei wann des glicklich macht! Die zwedde finnische Leibschbeis is e Roggeschdambes, heeßt Mämmi, soll wie abgestannenes Bier schmecke un werd an Oschdere gess. Es gebt sogaa e Weltmeeschderschaft im Wettesse jed Johr, un wer’s iwwerlebt, is de Mämmi-Könisch.

Un dann werd vezählt, dass se nohm Zwedde Weltkriesch de US-Soldade zum Dank fer die Befreiung des Mämmi vorgesetzt hätte, un die hätten dodruff sofort die Flucht ergriff. Alla, es werd viel vezählt, awwer vum Backe könne se kaum so glicklich sinn, die Finne.

Vielleicht is jo unner eich enner aus Finnland, der könnt uns veroode, was ne so glicklich macht.