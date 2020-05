Das Walhalla-Kino in Pirmasens spielt ab Donnerstag wieder, das Broadway in Ramstein ab Freitag, die Kinos im Saarland dürfen erst im Juni wieder öffnen.

Bislang angekündigt haben das aber nur die von Vereinen betriebenen Alternativkinos Kinowerkstatt St. Ingbert und Achteinhalb in Saarbrücken, die am 4. April wieder anfangen wollen, aber noch am Programm basteln. Das Zweibrücker Cinema Europa will erst ab Ende Juni wieder spielen. Denn: Es gibt keine neuen Filme. Bis die normalen Kinos alle öffnen, kann man Autokino genießen, danach nicht mehr, also hin, wenn man es noch nie erlebt hat. Aber: Zu sehen sind vor allem Filme, die schon im Februar oder März Start hatten. Der Ton kommt aus dem Autoradio. Das Zweibrücker Autokino bietet als einziges auch Filme in der englischen Originalfassung (OV, Achtung: ohne Untertitel) an, allerdings solche, in denen nicht so viel gesprochen wird.

Programm

Zweibrücken, Flugplatz Sa 30. Mai, 19.30: Der Unsichtbare So 31. Mai, 13.00: Pets 2 So 31. Mai, 19.30: Knives Out OV So 31. Mai, 24.00: The Invisible Man OV Mo 1. Juni, 13.00: Pets 2 Karten: drivein-arena.de Erwachsene 15 Euro, Kinder zehn

Webenheim, Bauernfestgelände 29. Mai, 20.00: Die Känguru-Chroniken 29. Mai, 22.45: London Has Fallen 30. Mai, 15.30: Die Eiskönigin 2 30. Mai, 20.00: Das perfekte Geheimnis 30. Mai, 22.45: Birds of Prey 31. Mai, 15.00: Dumbo 1. Juni, 15.30: Vier zauberhafte Schwestern Karten: autokino-blieskastel.de Erw.: elf Euro, erm. 5,50 Euro