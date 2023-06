Dichtes Gedränge herrschte am Samstag und Sonntag im Zweibrücker Rosengarten beim Rosen- und Gartenmarkt.

Menschen mit Blumenstöcken im Arm kreuzten sich, anderen trugen rostige Metallspieße als Deko-Elemente für den Garten mit sich, suchten sich gerade Blumenzwiebeln aus an einem Stand oder ließen sich vom Pflanzendoktor beraten. Mit rund 70 Ausstellern aus den Bereichen Pflanzen, Garten-Freizeitaktivitäten wie Grillanbieter, Schmuck und Deko und auch Nutzpflanzen, Apfelsaft und eingemachtes Obst und Gemüse bot der Markt bei bestem Sommerwetter ein breites Angebotsspektrum, das die Besucher gerne nutzten. Der Markt konzentrierte sich auf die große Rasenfläche zwischen Tribüne und Schachfeld, doch auch in den anderen Rosengartenbereichen genossen die Besucher die blühenden Pflanzen, nutzten die Liegen und die Grasflächen zum Entspannen oder betrachteten sich die vielen blühenden Rosen und andere Pflanzen. An beiden Tagen gab es zudem kostenlose Führungen.