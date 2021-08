Zweibrücken. Das Spiel des Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken in der ersten Runde des DHB-Pokals am Samstag (18 Uhr, Westpfalzhalle) gegen Bundesliga-Aufsteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke ist seit Montagnachmittag ausverkauft. Das teilte SV-Abteilungsleiter Jürgen Kroner auf Anfrage mit.

Das liegt laut Kroner daran, dass die verfügbare Kapazität an Zuschauer-Plätzen in der Westpfalzhalle zwischenzeitlich von 500 auf 350 begrenzt wurde. Grund hierfür ist die zuletzt steigende Inzidenzzahl an Corona-Infizierten in der Stadt auf über 60. Die am Montag gemeldete Inzidenz in Zweibrücken lag bei 40,9. Ursprünglich hatten die Zweibrücker Handballer gehofft, 500 Fans zu der Partie empfangen zu dürfen.

Sportlich hat sich die SV-Mannschaft von Trainer Stefan Bullacher am Samstag mit einem Testspiel in Frankreich auf die Pokalbegegnung eingestellt. Mit 31:26 (18:12) schlug seine Truppe dabei in Forbach das Team von Metz Handball aus der Division 1 (vergleichbar mit der Dritten Liga in Deutschland). Eine Woche zuvor hatte der SV 64 schon einmal zu Hause eine französische Mannschaft zu Gast.