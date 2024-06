Schon traditionell bestehen die pfälzischen Nachwuchs-Auswahlmannschaften aus etlichen Akteuren aus der Westpfalz. Diesmal sind aber auch wieder Gastspieler dabei.

Frühes Aufstehen war am Freitag für vier Mannschaften der Nachwuchsprellballer des TV Rieschweiler abgesagt: Sie machten sich mit Trainern und Betreuern auf den Weg zum Deutschlandpokal nach Berlin.

Die Abfahrt aus der Westpfalz ging auch deshalb so früh vonstatten, weil die TVR-Prellballer in Karlsruhe in einen Doppeldeckerbus zustiegen, in dem bereits die Auswahlmannschaften der Landesverbände Baden und ein Teil der Schwaben saßen. Nach einigen Jahren Pause findet der Deutschlandpokal der besten Auswahlmannschaften Deutschlands in diesem Jahr wieder statt. Gespielt wird am Samstag und Sonntag in der Berliner Gretel-Bergmann-Sporthalle. Je nach Anzahl der Meldungen wird in der Vorrunde in Gruppen oder im Modus „Jeder gegen jeden gespielt“. Am zweiten Tag werden in Halbfinals und Endspielen die Deutschlandpokalsieger ermittelt.

Elf- bis 14-jährige Jungs spielen „Jeder gegen jeden“

Aus der Pfalz hat sich in jeder Altersklasse eine Mannschaft für den Wettkampf qualifiziert. „Besonders Rieschweiler dominiert wieder die Teams der Auswahl“, sagt Landesjugendfachwart Leo Hettrich, zugleich Vorsitzender des TV Rieschweiler. „Seit mehreren Jahren können wir auch wieder Spieler aus anderen pfälzischen Vereinen und Gastspieler aus Baden begrüßen“, stellt er fest. Die Erwartungen sind wegen der durchmischten Teams mit Spielern aus unterschiedlichen Vereinen schwierig einzuschätzen.

Bei der weiblichen und männlichen Jugend elf bis Jahre sowie der männlichen Jugend 15 bis 18 Jahre treten manche pfälzische Akteure erstmals auf einem bundesweiten Wettkampf an. Nur die weibliche Jugend 15 bis 18 Jahre setzt auf ein vertrautes Trio der vergangenen Jahre und der letzten Bundesliga-Saison. Die Mädchen (elf bis 14 Jahre) treten in der Gruppenphase gegen Niedersachsen, Baden und das Rheinland an, das männliche Pendant im Modus „Jeder gegen jeden“ gegen Bremen, Schwaben, Baden, Sachsen, Berlin und Niedersachsen. Die weibliche Pfalz-Jugend (15 bis 18) kämpft mit Niedersachsen, Baden und dem Rheinland um Halbfinalplätze, die Jungs mit den Teams aus Bremen, Schwaben und Berlin.

Die Pfalz-Auswahlteams

weibliche Jugend 11-14 Jahre: Antonia Wies, Mila Hohlweck, Jule Semmet, Lilli Roos, Lena Jung (alle TV Rieschweiler) - Betreuer: Jessica Deck, Manfred Hettrich (beide TVR)

männliche Jugend 11-14 Jahre: Damian Deck, Marius Petry, Lenny Florl, Paul Neef (alle TV Rieschweiler),

Jakob Polle (TV Freiburg Herdern) - Betreuerin: Lena Hettrich (TVR)

weibliche Jugend 15-18 Jahre: Anna Dürr, Eva Dürr, Hanna Roos (alle TV Rieschweiler) - Betreuer: Leo Hettrich (TVR)