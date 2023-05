Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das hätte so schön werden können. Am 13. Juni wollte die Bediensteten-Mannschaft der JVA Zweibrücken in Oberauerbach eigentlich ihren Titel als Deutscher Meister verteidigen. Durch die Corona-Krise war der Termin für das Turnier aber nicht zu halten. Jetzt soll 2021 gekickt werden.

„Wir wollten das Turnier zuerst ja in den Herbst verschieben“, sagt Jörg Honig, der Vorstand der Betriebssportgemeinschaft der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken. Als