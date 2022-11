Balsam für VB-Seele

„Zuerst war die Freude groß. Dann haben wir aber gemerkt, dass mehr drin gewesen wäre“, sagt der Interimstrainer der VB Zweibrücken, Lukas Österreicher, nach dem 3:3 gegen den SC Idar-Oberstein II in der Fußball-Landesliga. Seine Mannschaft sei mit viel Leichtigkeit in die Partie gegangen. Doch die wurde zu Beginn wohl mit Bruder Leichtfuß verwechselt. „Zwei krasse individuelle Fehler, haben wir uns in den ersten 20 Minuten geleistet“, moniert Österreicher, dessen Team gegen die junge Mannschaft aus der Edelsteinregion schnell 0:2 zurücklag.„In der Halbzeit gab es einen neuen Matchplan. Wir haben aus einem 4-2-3-1 ein 4-3-3 gemacht. Mit Lars Schönborn haben wir auch noch ordentlich Qualität eingewechselt“, verdeutlicht Österreicher, dass mit dessen Hereinnahme nach der Pause in der VB-Offensive Druck auf dem Kessel war. „Wir waren absolut am Drücker. Treffen dann aber nach eigenem Eckball dreimal die falsche Entscheidung und bekommen den Gegentreffer. Das ist schon bitter“, findet Österreicher. Er selbst fasste sich drei Minuten vor dem Ende ein Herz. „Ich stand 20 Meter vor dem Tor und dachte mir, ich probiere es einfach mal“, beschreibt der VB-Trainer die Szene vor dem Ausgleich. Im Anschluss gab es laut Österreicher sogar noch Chancen auf den Sieg, faktisch sei sein Team auf der Überholspur gewesen.

„Uns ist jetzt schon klar, dass wir zweigleisig für die Landesliga und Bezirksliga planen müssen. Wir hätten die Chance gehabt, noch mal heranzurücken. Für den Moment war der Punktgewinn aber richtig gut, und die drei Tore waren Balsam für die Seele“, freut sich Österreicher.

Doppelt ärgerlich

Eine furiose Aufholjagd hat der SV Battweiler doch nicht gekrönt. Lange, lange dümpelte der SVB mit Spielertrainer Daniel Lenhard im hinteren Tabellenbereich der Bezirksliga herum, noch im Oktober lag das Team abgeschlagen auf dem drittletzten Rang. Nach dem 0:5 gegen den SV Alsenborn folgten dann aber fünf Spiele ohne Niederlage. Nur das 1:1 gegen den FC Fehrbach stoppte die Erfolgsserie ein wenig. Nun folgte das Spiel gegen das Ligaschlusslicht SV Schopp, mit dem der SVB seine Aufholjagd hätte krönen können.Daraus wurde aber nichts. Gegen das Schlusslicht setzte es eine 3:4-Niederlage, womit Battweiler jetzt in Richtung Abstiegsrunde schauen muss. Denn der SV Alsenborn gewann parallel bei Aufstiegsaspirant Waldfischbach mit 5:2. Auch das war kaum zu erwarten, weil die SGW die Punkte eigentlich dringend für die Aufstiegsrunde benötigt hätte. Doppelt ärgerlich für das Lenhard-Team!

Spekulatius zur WM?

Dass restlicher Sport neben der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar weiterläuft, tut gut. Handball, Eishockey und Co. machen keine Pause. Warum eigentlich auch? Einige wissen ja ohnehin noch gar nicht richtig, ob sie eher weihnachtlichen Vorfreuden oder der WM folgen sollen – oder möglicherweise beidem. Glühwein, Spekulatius und Co. während eines WM-Spiels? Das erscheint einem doch erst mal fremd, wenn sonst eher Grillgut, Chips und der übliche Gerstensaft bei den WM-Partys genossen werden. Wer keine Lust hat, dem rollenden Leder in klimatisierten Stadien zuzuschauen, der kann sich demnächst ja auf den wieder stattfindenden Weihnachtsmärkten ablenken.Wer tatsächlich gerne die Weltmeisterschaft verfolgen will, der hat sowieso ein Problem. Als am Wochenende in Rieschweiler zum Beispiel noch der Ball rollte, lief in Katar schon das Eröffnungsspiel, für viele Fußballfans eigentlich ein Must-have. Das wird an den nächsten Wochenenden noch schlimmer. Denn wenn am nächsten Wochenende Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Kroatien oder der Geheimfavorit Belgien spielen, wird im Amateurbereich gekickt. Zumindest die deutschen WM-Spiele liegen in der Zeit überwiegend günstig. Am Mittwoch, wenn es um 14 Uhr für die Hansi-Flick-Elf gegen Japan geht, müssen die Fans der deutschen Nationalmannschaft aber früher Feierabend machen.

Eine schöne Woche, ob mit oder ohne WM, wünscht Ihnen Benjamin Haag