Böllerschüsse, Banddurchschnitt und Fassanstich bildeten am Freitag den Auftakt zum 100. Zweibrücker Turnerjahrmarkt. Krönen soll ihn ein ganz besonders spektakuläres Finale.

„Dank finanzieller Unterstützung von Sponsoren konnten wir zum Jubiläum ,100 Jahre Turnerjahrmarkt’ den Etat fürs Abschlussfeuerwerk diesmal verdreifachen“, freut sich Marktmeister Peter Stauch von der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ). Zum Finale des Pfingstmarkts am Dienstagabend ab 22 Uhr wollen es die Veranstalter noch mal so richtig krachen lassen. Die Dillinger Feuerwerksfirma Bravo habe ihm versichert, dass sie seit Jahren kein derart opulentes, 15-minütiges Himmelsspektakel mehr abgefeuert habe. Auf Nachfrage erläutert Stauch, dass die Pyrotechniker das Feuerwerk auf der Rennwiese abbrennen und optisch zum Festplatz hin ausrichten werden. „Deshalb wird man dort auf dem Festplatz auch die beste Sicht haben.“

Es ist Turnerjahrmarkt! Foto: Moschel

Schon zum Start des 100. Zweibrücker Turnerjahrmarkts am Freitagabend sind die Feuerwerker tätig geworden: mit drei Böllerschüssen zur Begrüßung der Gäste, ehe Rosenkönigin Annika I. das Band zum Fest-Auftakt durchschnitt und im Biergarten das Fass angestochen wurde.

Schaustellerfamilie schon seit 40 Jahren dabei

Am Abend vor der Eröffnung hatte der Marktmeister die teilnehmenden Schausteller nach Niederauerbach in die Alte Brauerei Grund eingeladen. Dort galt es letzte organisatorische Fragen gemeinsam zu klären und neue sowie besonders treue Rummelplatz-Beschicker zu ehren. Zum Beispiel ist die Saarlouiser Familie Spangenberger seit 40 Jahren mit ihren Attraktionen auf dem Pfingstmarkt präsent – dieses Jahr mit dem Karussell „Break Dancer“ sowie einem Süßwarenstand, den Kurt Spangenbergers Sohn Johnny betreibt.

Jeder Schuss ein Treffer? Foto: Moschel

Bei dem Treffen in der Gastwirtschaft wurden die genauen Zeitpunkte festgelegt, an denen an jedem Veranstaltungstag jeweils eine halbe Stunde lang Ermäßigungen bei den Fahrpreisen sowie an den Jahrmarktsbuden gewährt werden. Um diese – täglich wechselnde –Zeit wird im Biergarten jeweils ein 50-Liter-Fass Freibier ausgeschenkt. Die vergünstigte halbe Stunde fällt lediglich am abschließenden Dienstag weg: Dann ist sowieso von 13 bis 18 Uhr Familiennachmittag mit Sonderpreisen.

Für den Pfingstmarkt haben die Veranstalter von der Vereinigten Turnerschaft in diesem Jahr auf sieben Großtransparenten und 50 Plakaten in der Südwest- und Saarpfalz geworben. Erstmals wurde auch auf Facebook und Instagram auf das Ereignis hingewiesen: Dieser Einstieg in die sozialen Netzwerke wurde allein bis Donnerstag bereits mit mehr als 20.000 Klicks gewürdigt.

Info

Die Schausteller haben mit Marktmeister Peter Stauch vereinbart, dass die Fahrgeschäfte und Buden täglich ab 13 Uhr öffnen dürfen; ab 14 Uhr ist die Öffnung für die Teilnehmer dann ein Muss. Abends ist ab 23 Uhr die Rummelplatzmusik zu drosseln, ehe sie zum Ende des Festplatzbetriebs um Mitternacht ganz abgeschaltet wird.