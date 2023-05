Nachwuchssorgen brauchen sie sich bei der VTZ im Orga-Team für den Turnerjahrmarkt keine mehr zu machen.

Am Donnerstagabend stellte Marktmeister Peter Stauch den versammelten Schaustellern beim Vorgespräch in der Alten Brauerei Grund in Niederauerbach den neunjährigen Hannes Wiese vor. Der Sohn des Handballtrainers Philip Wiese interessiert sich brennend für alles, was hinter den Kulissen des Volksfests so abläuft. „Ich will wissen, wie die Fahrgeschäfte aufgebaut sind und wie das rund um den Turnerjahrmarkt so alles abläuft“, erzählt der Junge, der in Rimschweiler Fußball spielt.

Schon seit einem Jahr löchert Hannes Wiese die VTZ-Verantwortlichen immer wieder mit cleveren Detailfragen. Diese Woche nun durfte sich Hannes vor Ort beim Aufbau anschauen, wie das Karussell „Breakdancer“ von unten aussieht. Und im „Atlantis“ hat er sich ein Bild davon verschafft, welch eigentümliche Stimmung in einem solchen Laufgeschäft herrscht, wenn sich noch kein Publikum darin tummelt. Das sind Perspektiven und Einblicke, wie sie den Festbesuchern normalerweise verborgen bleiben.

Auf dem Festplatz schlafen?

„Im Vorfeld hat er seine Mama gefragt, ob er jetzt zwei Wochen lang auf dem Festplatz schlafen soll“, erzählte Peter Stauch am Donnerstag den Schaustellern. Sprach’s und schenkte dem gewitzten Hannes ein knallrotes VTZ-Poloshirt mit dem aufgestickten Ehrentitel „Junior-Marktmeister“.