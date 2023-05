Auf dem 100. Zweibrücker Turnerjahrmarkt gibt’s diesmal ein besonders ausgiebiges Feuerwerk und täglich Freibier. „Es Allerschenschd“ kommt extra aus der Schweiz.

Bis am Freitagnachmittag, 26. Mai, der Turnerjahrmarkt beginnt, wird Peter Stauch dem Großereignis schon gut und gern 400 Arbeitsstunden seit September 2022 gewidmet haben. „Und wenn es dann endlich soweit ist, bringe ich auf dem Festplatz an der Rennwiese täglich weitere neun Stunden zu“, berichtet das Vorstandsmitglied der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ). Denn Stauch ist Marktmeister des Pfingst-Spektakels.

Zum Jahrmarkt wollen zahllose Sicherheitsauflagen erfüllt sein. „Wir müssen nicht nur für eine Security-Truppe sorgen, sondern an den Eingängen auch sechs große Barrieren-Behälter mit je 1000 Liter Wasser aufstellen“, berichtet Winfried Tänzer. Obendrein, so der VTZ-Vorstand, „mussten wir ein Formular ausfüllen. Dort wurden wir gefragt, wie viele Fritteusen und Gasflaschen auf dem Festplatz aufgestellt werden. Und ob dort Alkohol ausgeschenkt und ob Rauschgift konsumiert werden soll.“ Letzteres ist nicht geplant. Doch Alkohol soll’s geben. Und zwar im Biergarten, der nicht nur täglich mit Unterhaltungsmusik aufwartet, sondern erstmals auch mit den neuen Biersorten Valentins Hell und Parkbräu Export. Wie in den Vorjahren wird auf dem Turnerjahrmarkt kein Festzelt aufgestellt, denn das wäre mit 20.000 Euro zu teuer.

Lecker Fischbrötchen

„Aber Pagodenzelte werden aufgebaut“, sagt Peter Stauch. Er leitet das siebenköpfige VTZ-Orga-Team, dem neben Winfried Tänzer auch noch Ingrid Ließfeld, Gabi Seebach, Walter Herrmann, Michael Sutter und Herbert Bartelmann angehören. Diese Truppe ist stolz darauf, dass mit der Blieskasteler Schaustellerfamilie Feix endlich wieder ein Fischwagen-Beschicker das Sortiment auf dem Festplatz ergänzt. Der frühere Fischstand-Betreiber hatte sich in der Corona-Zeit vom fahrenden Volk verabschiedet. „Überhaupt hat sich die Schausteller-Kultur verändert“, stellt Winfried Tänzer fest. „Auch die Krammarkt-Stände werden immer weniger, weil die Leute solche Waren heute am liebsten übers Internet bestellen.“

Das Fahrgeschäft Chaos macht wie 2022 wieder Station in Zweibrücken. Archivfoto: Moschel

Gleichwohl hat sich die VTZ heuer die Zusage von 42 Schaustellern gesichert – von der Rostwurstbude bis hin zum 4-D-Kino mit virtuellen Weltraumfahrten. Die Veranstalter wollen ihrem Publikum etwas bieten: Schließlich steht Zweibrücken mit dem 100. Turnerjahrmarkt ein respektables Jubiläum ins Haus. „Zu diesem Anlass hätten wir gern noch mal die berühmte Hochseiltruppe ,Geschwister Weisheit’ engagiert“, erzählt Stauch: „Die wären mit dem Motorrad auf dem Drahtseil quer über den Festplatz gesaust.“ Vor 40 Jahren, so der Marktmeister, hatte die Weisheit-Truppe schon einmal in der Rosenstadt gastiert. „Damals war das Hochseil vom Modehaus Goebes bis zur Alexanderskirche gespannt.“ Doch als „Verein mit schmalem Budget“, bedauert Peter Stauch, habe man aus Kostengründen am Ende auf diese Attraktion verzichtet.

Gardetanz und Meisterfeier

Dafür hat die VTZ einige Sponsoren aufgetrieben, die dem Jubiläums-Turnerjahrmarkt dann doch noch einige besondere Schmankerln ermöglichen. „So werden wir jeden Tag im Biergarten 50 Liter Freibier ausschenken“, sagt Winfried Tänzer, dass dann so lange, wie das Freibier-Fass noch Gerstensaft hergibt, die Fahrgeschäfte mit ermäßigten Preisen locken. Schätzungsweise eine halbe Stunde soll das jeweils der Fall sein. Zu welchen Zeitpunkten es das Gratis-Bier und die günstigen Karussellfahrten gibt, wird vorab nicht verraten und soll an jedem Festtag wechseln. „Und zum Fassanstich am Freitagabend gegen 19 Uhr gibt’s ja sowieso Freibier“, ergänzt Peter Stauch.

Break Dance. Archivfoto: JO

Und nennt noch eine weitere Jahrmarkts-Besonderheit im Jubiläumsjahr: „Am Pfingstsonntag, 15 Uhr, findet im Biergarten erstmals ein ,Bunter Nachmittag’ statt. Dort treten der Alleinunterhalter Kusch, der Zauberkünstler Tonga, die KVZ-Mädchentanzgarde und die Kinder-Tanzgruppe der VTZ auf. Stargast ist Heike Försch, die als ,es Allerschenschd’ aus vielen Fasnachts-Fernsehsendungen bekannt ist.“ Die frühere Zweibrückerin Heike Försch wohnt heute in der Nähe von Basel in der Schweiz. „Aber als wir sie angerufen haben, hat sie sofort zugesagt“, freut sich der Marktmeister. Ans Unterhaltungsprogramm des „Bunten Nachmittags“ schließt sich im Biergarten nahtlos eine Meisterfeier für die VTZ-Basketballer an.

Bitte um Spenden für die Turnerjugend

Als weitere Besonderheit im Jubiläumsjahr verspricht Winfried Tänzer für den Abschlussabend das „größte Feuerwerk der letzten Jahre in der Saarpfalz-Region“. Ab 22 Uhr werde das Dillinger Pyrotechnik-Unternehmen Bravo eine gute Viertelstunde lang seine Lichtfontänen in den Himmel abfeuern. Bei freiem Eintritt. Wie auch alle Musikdarbietungen im Biergarten. „Aber auch in diesem Jahr bitten wir an den Festplatz-Eingängen wieder um freiwillige Spenden für unsere Turnerjugend“, erklärt Tänzer, dass der Erlös aus den Sammelbüchsen dazu beitragen soll, den Sportbetrieb aufrechtzuerhalten, Trainer zu bezahlen und Busfahrten zu Wettkämpfen zu finanzieren.

Nächsten Freitag geht’s los. Foto: Gerhard Müller

Wenn dieses Jahr der 100. Turnerjahrmarkt gefeiert wird, bedeutet das nicht, dass das Fest exakt vor einem Jahrhundert seine erste Auflage erlebte. Bedingt durch harte Kriegs- und Nachkriegszeiten sowie Corona gab es zwischendurch Jahre, in denen das Volksfest ausfallen musste. „Der erste Turnerjahrmarkt wurde 1903 veranstaltet – damals noch gemeinsam von mehreren Vereinen, die es heute gar nicht mehr gibt“, hat Peter Stauch im Stadtarchiv recherchiert.

Blütezeit mit US-Soldaten

„Nach dem Zweiten Weltkrieg ging’s aber dann so richtig los“, erinnern sich die VTZ-Verantwortlichen an „die absolute Blütezeit in den 70er- und 80er-Jahren“, als die Kanadier und vor allem die US-Amerikaner noch in Zweibrücken stationiert waren. „Das waren goldene Zeiten“, schwärmt Winfried Tänzer von Pfingstmärkten, an denen binnen fünf Tagen 1200 Hektoliter Bier aus den Zapfhähnen strömten – im Gegensatz zu den knapp 300 Hektolitern in heutiger Zeit. „Als Kind habe ich es öfter erlebt, dass die US-Militärpolizei mit ihren GIs im Festzelt wenig zimperlich umgesprungen ist. Da wurde erst mal kräftig zugehauen – Fragen haben die dann erst später gestellt.“

Jetzt hofft Tänzer für die Jahrmarkttage auf „gemischtes Wetter. Es sollte nicht zu heiß werden, sonst gehen die Leute ins Schwimmbad oder fahren über Pfingsten weg.“

Turnerjahrmarkt 2023: Daten und Fakten

Öffnungszeiten:

Freitag 17 bis 24 Uhr

Samstag/Sonntag 13 bis 24 Uhr

Montag 13 bis 23 Uhr

Dienstag 11 bis 23 Uhr

Musikprogramm im Biergarten:

Freitagabend Take Five

Samstagabend Firma Holunder

Sonntag ab 15 Uhr Bunter

Nachmittag, Basketballer-Ehrung

Montag ab 16 Uhr Double Shot

Dienstag Shanty-Chor und DJ,

ab 22 Uhr Brillantfeuerwerk

Täglich jeweils eine halbe Stunde lang Freibier und ermäßigte Fahrpreise (zu wechselnden Zeiten)

Größte Attraktionen:

Berg- und Talbahn Tarantella, Break Dance, Karussell Magic, Gondel-Fahrgeschäft Chaos, Laufgeschäft Kristall-Irrgarten Atlantis, Multi-D-Cinema, Autoscooter