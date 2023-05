Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sonntagabend, 17 Uhr, Handballzeit in Zweibrücken. Am Sonntag endet in der Westpfalzhalle eine lange Ära. Zum letzten Mal können Fans Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz anfeuern, für den der Sonntagtermin Tradition ist. Die neue Zweibrücker Spielgemeinschaft wird samstags zu Hause spielen. Nachweinen wird dem Sonntagstermin kaum einer.

Sonntag, 17 Uhr. „Wenn meine Tochter Hanna nicht spielt, habe ich künftig sonntags zu dieser Zeit handballfrei“, freut sich VTZ-Trainer Marek Galla. Seit 2006 gehören